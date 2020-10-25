İslam'a saldıran katıksız faşist Wilders'in kirli sicili!

WİLDERS'IN KEDİSİ ELEŞTİRİDEN MÜNEZZEH Mİ?

Bu hesapla ilgili haber değeri olan bir 'kedi sansürü' hikâyesi var. Arz edeyim: İnsanlardan nefret eden sözde Özgürlük Partisi Lideri Wilders, yalnızca kendi beslediği kediler adına hesap açınca Hollanda'nın köklü gazetelerinden AD (Algemeen Dagblad) bunu hemen haber yapmış.

Ee yapar, haber değeri var. Bu, gazetecilik jargonuyla 'insanın köpeği ısırması' çünkü. Wilders'ın partisinin, bizim Adana terminolojisiyle 'hoşşik' şahinlerinden biri de haberin derhal kaldırılmasını istemiş. Gazete de süt dökmüş kedi gibi haberi kaldırınca sosyal medyada haklı eleştirilere muhatap olmuş.

En çarpıcı eleştiri de şu: 'Sadece Wilders'ın kendisi değil, kedileri de mi eleştiriden münezzeh(!)'... Haberin linki de koyalım, dursun burada: https://nltimes.nl/2017/03/27/twitter-account-wilders-cats-causes-media-commotion