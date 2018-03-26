Hollandalı casusa soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamlarını casuslukla suçlayan Hollanda'nın Türkiye'de casusluk faaliyeti yürütürken suçüstü yakalanmıştı. İstihbarat birimleri tarafından deşifre edilen Hollandalı casus A.Z.'nin tüm gizli faaliyetleri adım adım izlenmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamlarını casuslukla suçlayan Hollanda, Türkiye'de casusluk faaliyeti yürütürken suçüstü yakalandı. İstihbarat birimleri tarafından deşifre edilen Hollandalı casus A.Z.'nin tüm gizli faaliyetleri adım adım izlendi. İstihbaratın ağına takıldığından habersiz elini kolunu sallayarak casusluk faaliyeti yürüten A.Z.'nin "askeri istihbarat servis" görevlisi olduğu belirlendi.

ASILSIZ BİLGİ VE SAHTE BELGE ÜRETMEK

Diplomatik pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yapan A.Z.'nin görevi, Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi toplamak ve Türkiye'nin DEAŞ'a destek verdiği yalanına uluslararası kamuoyunu inandırmak için asılsız bilgi ve sahte belge üretmekti.



Bir dönem Afganistan'da görev yaptığı belirlenen Hollandalı casusun, çalışmaları esnasında Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan kesimlerle de sık sık bir araya geldiği öğrenildi.A.Z., Hollanda İstanbul Konsolosluğu'nun imkânları ile Suriye konusunda 'muhalif' kesimlerce düzenlenen STK çalışmalarına katıldı. Etkinliklerde kendisini Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilisi olarak tanıttı.

Türkiye'nin, Suriye'de terörle mücadele operasyonları ve DEAŞ mensupları hakkında bilgi verebilecek kişileri keşfeden casus, günlük kiraladığı evlerde buluştu.



Ajanlarına yüksek ücretler ödeyen A.Z., para transferlerinin dikkat çekmemesi için, Suriyeli muhaliflere yardım kuruluşu projesi kapsamında para dağıttı. Hollandalı casus, Türk istihbarat birimlerinin takibini engellemek için görüşmelere metro, belediye otobüsü ve vapur gibi toplu taşıma araçları ile gitti, buluşma noktasına yürürken 'karşı takip' yaptı. A.Z.'nin gizli görüşmelerinde cep telefonu ve ortam dinlemelerine karşı da yanında sinyal kesici jammer özellikli bir cihaz taşıdığı belirlendi.

Kendisine bilgi akışı sağlayan ajanları ile belirli aralıklarla bir araya gelen A.Z., günlük oluşturduğu sahte e-posta hesapları üzerinden 'dead-drop' ile bilgi transferi gerçekleştirdi.

Türk istihbaratı, diplomatik dokunulmazlık zırhına sahip casus A.Z.'nin tüm casusluk çalışmalarını belgeledi. A.Z. hakkında diplomatik görev kapsamını aşan faaliyetlerde bulunmaktan işlem yapılacağı öğrenildi.

AJANLARIYLA GİZLİ TOPLANTILAR

Diplomat görünümlü Hollandalı casus A.Z.'nin devşirdiği yerel ajanlarla yaptığı gizli görüşmelerde; TSK'nın Afrin operasyonunu kaç ÖSO mensubu ile yürüttüğü, hangi silahların kullanıldığı, pilotların kişisel bilgileri, mühimmatların nerelerde üretildiği, yerli üretim İHA ve SİHA'ların yönetim merkezinin neresi olduğu, Suriye'de etkin olan aktörlerin kimler oldukları gibi bilgiler istediği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Afrin harekatı ile ilgili casusluk yaptığı tespit edilen Hollandalı diplomat hakkında soruşturma başlatıldı.