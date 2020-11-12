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    • 12.11.2020 23:56
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    lerin i Papa Francis, resmi olmayan sonuçlarla Başkanlığına seçilen 78 yaşındaki etti

    lerin i (Jorge Mario Bergoglio), resim olmayan sonuçlara göre Başkanlığına seçilen 78 yaşındaki 'ı kutladı.

    AA
    Papa'nın Biden'ı tebriğinde gözden kaçan ayrıntı

    Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Joe Biden ve Papa Franciscus telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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    Papa Franciscus Biden'ı seçim zaferini nedeniyle tebrik etti.

    DIŞLANAN YOKSUL DETAYI...

    Joe Biden ise Papa'ya teşekkür ederek, tüm insanlığın onuru, eşitliği ve ortak inanç temelinde, dışlanan ve yoksul gruplara yardım, iklim değişikliyle mücadele, göçmen ve mültecilere kucak açma ve entegre olmalarını sağlama konusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.
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    Haberler Dünya Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, resmi olmayan sonuçlarla ABD Başkanlığına seçilen 78 yaşındaki Joe Biden'ı tebrik etti