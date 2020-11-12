Trump, son olarak bugün yaptığı Twitter paylaşımında, "Fox News'in gün içi reytingleri çöktü. Hafta sonu gün içi reytingleri daha beter. Bunu görmek üzüntü verici ama kendilerini buraya getiren, başarılı kılan şeyin ne olduğunu unuttular. Altın yumurtlayan tavuğun yorulacağını unuttular. 2020 ile 2016 seçimleri arasındaki en büyük fark, Fox News'in duruşudur." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN FOX'A RAKİP KANAL KURACAĞI İDDİASI