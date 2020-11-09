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    • Dünya
    • 09.11.2020 13:13
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    • 09.11.2020 13:13
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    'den 'nin yeni başkanı Biden'a çağrı

    yönetimi, 'de Trump'ın ardından başkan seçilen 'a "iletişim ve diyalog" çağrısında bulundu. Ayrıca Çin Dışişleri, "Seçim sonuçlarının ABD’nin kendi kanun ve düzenine göre belirleneceğini anlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Çin'den ABD'nin yeni başkanı Biden'a çağrı

    Dışişleri Bakanlığı, Demokrat 'ın 'de başkanlık seçimini kazanmasına ilişkin iki ülkenin karşılıklı iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi gerektiğini bildirdi.

    Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Biden'in başkan seçilmesi konusunda uluslararası teamülleri takip edeceklerini belirtti.

    "Biden'ın seçimi kazandığını ilan etme sürecini takip ettik. Seçim sonuçlarının ABD'nin kendi kanun ve düzenine göre belirleneceğini anlıyoruz." ifadesini kullanan Sözcü Vang tebrik mesajı paylaşmadı.

    Vang yeni dönemde ikili ilişkiler konusunda ise "Biz daima Çin ve ABD'nin karşılıklı iletişim ve diyaloğu güçlendirmesi, karşılıklı saygı temelinde farklılıkları idare etmesi, karşılıklı çıkarlar temelinde iş birliğini genişletmesi ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Çin-ABD ilişkileri son yıllarda Tayvan, Güney Çin Denizi, Hong Kong, yeni tip koronavirüs salgını, gümrük tarifesi savaşları konularında gergin bir ortamda seyretmişti.

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    Haberler Dünya Çin'den ABD'nin yeni başkanı Biden'a çağrı