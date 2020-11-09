ABD, 46'ncı başkanını seçti. Demokrat Parti adayı Joe biden, ABD tarihinde en çok oyu alarak başkan seçildi. Twitter'dan yayınladığı mesajda kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Biden, ilk icraatının Coronavirüs'ü kontrol altına almak olduğunu söyledi.
Biden, "Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım. Eyaletleri kırmızı ve mavi olarak görmeyeceğim. Başkan Trump'a oy veren herkesin hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ama birbirimize şans verelim" dedi. Biden'ı destekleyen yüzbinler ise zaferi kutlamak için sokaklara akın etti.
"SONUNCU OLMAYACAĞIM"
Kamala Harris, Jamaikalı bir baba ile Hintli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. ABD'nin ilk kadın ve siyahi 'Başkan Yardımcısı' olarak tarihe geçti. "Ofisteki ilk kadın olsam da sonuncu olmayacağım. Her küçük kız çocuğu buranın bir imkanlar ülkesi olduğunu görüyor" dedi.
TRUMP TAVIR
Binlerce ABD'li dün Beyaz Saray'ın önüne akın etti. Başkan Trump'a "Evine git" diye seslendi. ABD medyasının iddiası ise ilginçti: Melania, Trump'tan ayrılmak için boşanma dilekçesini hazırladı bile.