"SONUNCU OLMAYACAĞIM"

Kamala Harris, Jamaikalı bir baba ile Hintli bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. ABD'nin ilk kadın ve siyahi 'Başkan Yardımcısı' olarak tarihe geçti. "Ofisteki ilk kadın olsam da sonuncu olmayacağım. Her küçük kız çocuğu buranın bir imkanlar ülkesi olduğunu görüyor" dedi.

TRUMP TAVIR

Binlerce ABD'li dün Beyaz Saray'ın önüne akın etti. Başkan Trump'a "Evine git" diye seslendi. ABD medyasının iddiası ise ilginçti: Melania, Trump'tan ayrılmak için boşanma dilekçesini hazırladı bile.