

İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünleri için yaptığı boykot çağrısı büyük ses getirdi. Vatandaş çağrıya destek verirken, gözler Fransız şirketlerine ve ürünlerine çevrildi. Fransa'da üretilen ürünleri anlamak için barkoduna bakmak yeterli.

Ürünün barkod numarasının 30-37 ya da 300-379 arasında olması, ürünün Fransız olduğunu gösteriyor. Vatandaşlar boykot çağrısına uyarken, marketlerde Fransız malları nın olduğu raflara kimse uğramaz oldu. Türkiye 'de 600'e yakın Fransız ortaklı şirket bulunuyor.Şirketler akaryakıt, finans, gıda, süpermarket, ilaç, otomobil, kozmetik gibi sektörlerde yoğunlaşıyor.2018 yılında ticaret hacmimiz 12.4 milyar euro.2019 yılında ticaret hacmimiz 13.9 milyar euro.2019'da Fransa'ya ihracat ımız 7.6 milyar euro.2019 yılı Fransa'nın Türkiye'ye ihracatı 6.3 milyar euro.Fransa'da 360 bini çifte vatandaş olmak üzere 800 bin Türk yaşıyor.Fransa ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 13.8 daraldı.Fransa'da pandemide 9 milyondan fazla kişi işsiz kaldı.