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    • 03.11.2020 08:25
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    Bakan Çavuşoğlu: Fransa, 'ye karşı nefret dolu ve karalayıcı bir propaganda yürütüyor

    Son dakika haberine göre, 'nde Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan , gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Fransa ve Macron'un İslam düşmanlığına karşı Fransız mevkidaşının karşı suçlamalarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bizim böyle bir kampanyamız olmaz. Ancak, Fransa bu kampanyayı Türkiye'ye karşı yıllardır yürütüyor. Bir de, "radikal İslam"la mücadele kisvesi altında bazı aşırı önlemler de almaya başladılar." dedi.

    Sabah
    Fransa tehlikeli bir yolda
    'nde Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan , gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi.


    ŞIMARIK ÇOCUK
    Ermenistan savaş suçu işlerken, bu ülkenin saldırılarına sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Batı, ülkelerin toprak bütünlüğü konusunda seçici hareket etmeyi bırakmalı. Bugüne kadar uluslararası hukukun uygulanmaması Ermenistan'ı, Kafkasya'nın şımarık çocuğu haline getirdi.

    ADADA DURUM
    Bölgemizdeki en önemli istikrarsızlık unsurlarından biri de Yunan/Rum ikilisinin gerek ülkemizin gerek KKTC'nin hakları hilafına 'de bize karşı bir ittifak oluşturma gayretleridir. Bazı müttefiklerimizin son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile özellikle savunma alanında işbirliklerini güçlendirdiğini görüyoruz. Bir yanda Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm için çağrıda bulunurken, diğer yandan Ada'da iki taraf arasındaki dengeyi göz ardı etmek büyük bir çelişkidir.

    FRANSA, PROPAGANDA YAPIYOR
    , uzun zamandır Avrupa'nın, bilhassa Fransa'nın hedefinde. Fransız mevkidaşım, açıklamasında "Birkaç gündür Türkiye'de Fransa'ya karşı yürütülen nefret dolu ve karalayıcı bir propagandadan" bahsetmişti. Bizim böyle bir kampanyamız olmaz. Ancak, Fransa bu kampanyayı Türkiye'ye karşı yıllardır yürütüyor. Bir de, "radikal İslam"la mücadele kisvesi altında bazı aşırı önlemler de almaya başladılar.

    FİLİSTİN MESELESİ
    İsrail'le ilişkilerimizi belirleyen temel parametreler arasında, bu ülkenin Filistinli kardeşlerimize karşı tutumu da yer almaktadır.

    FRANSA'DAN TÜRKLERE KARŞI BİR SKANDAL KARAR DAHA
    Fransa Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, hükümetin yarınki Bakanlar Kurulu'nda bu konuyu kararlaştıracağını belirtti. Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı. Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti. Bazı Fransız makamları yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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