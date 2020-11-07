Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hammisa köyünün yıkılması kınanarak, bunun Filistinlileri zorla göç ettirme ve yaşadıkları bölgeleri yok etme amacıyla yapılan hukuk dışı bir yöntem olduğu ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkının korunması için acil harekete geçme ve bu ihlallerine karşı İsrail'i yargılama çağrısında bulunuldu.