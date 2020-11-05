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    • 05.11.2020 16:20
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    li eski : Amerikan Yahudileri lerde 'a ihanet etti

    Eski İletişim Bakanı Eyüb Kara, büyük çoğunluğunun başkanlık inde Demokrat Partinin adayı 'a destek vererek Başkan 'a "ihanet" ettiğini savundu. Sandık çıkış anketlerine göre değerlendirmede bulunan Kara, "Amerikan Yahudilerinin yüzde 72'sinin minnettar olmaması ve Joe Biden'i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.

    AA
    Amerikan Yahudileri Trump'a ihanet etti

    Başbakan 'nun partisi Likud milletvekili Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'deki başkanlık inde büyük çoğunluğunun Trump yerine Biden'a destek vermesine tepki gösterdi.

    Sandık çıkış anketlerine göre değerlendirmede bulunan Kara, "Amerikan Yahudilerinin yüzde 72'sinin minnettar olmaması ve Joe Biden'i seçmesi büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor." ifadesini kullandı.

    Kara, Amerikan Yahudilerinin Trump'a destek vermemesinden dolayı utanç duyduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

    "İsrail devletinin gördüğü şimdiye kadarki en iyi ABD başkanı olan Trump'a kapsamlı destek bekliyordum. Saygıdeğer Amerikan Yahudilerinin İsrail aşığı Trump'a ihaneti bana tekrar eden bir fenomeni hatırlatıyor. Amerikan Yahudileri ezici çoğunlukla Trump'ı seçmeliydi çünkü İsrail'deki ve diğer ülkelerdeki Yahudilerin güvenliğinin garantisi sadece güçlü bir İsrail devletidir."

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    Haberler Dünya İsrailli eski Bakan Eyüb Kara: Amerikan Yahudileri seçimlerde Donald Trump'a ihanet etti