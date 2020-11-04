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    • Dünya
    • 04.11.2020 09:42
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    • 04.11.2020 09:42
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    SON DAKİKA: Mardin'de DEAŞ'a darbe! Sözde vali koruması yakalandı

    Son dakika haberine göre, Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ valisinin koruması yakalandı. M.H.O. isimli şahsın, Munbiç'te DEAŞ terör örgütü adına YPG terör örgütü ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi.

    İHA
    Mardin'de DEAŞ'a darbe! Kimliği belli oldu
    Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ valisinin koruması yakalandı.

    Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 Suriye uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O. isimli şahsın, Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ Valisi olarak bulunan Ebu Muntasır kod adlı A.E.H. isimli teröristin koruması olduğu, layla ilgili gözaltında bulunan M.H.O. isimli terörist çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.


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