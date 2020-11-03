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    • 03.11.2020 17:04
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    : 'daki operasyonunda, örgüt sı ve 7 kişi tutuklandı

    haberine göre 'da, terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında örgüt içinde '' olarak yer aldığı tespit edilen M.B.H.A'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise şartıyla serbest bıldı.

    DHA
    Başkent'te DEAŞ operasyonu! Örgüt infazcısı tutuklandı
    'da polis tarafından, terör örgütü 'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, Türkiye'de bulunan iki grubun, ve Suriye'de, çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimat ve kararlar doğrultusunda 27 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt içinde olarak yer alan M.B.H.A, çatışmalara katılan A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ortaya çıkan 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında M.B.H.A'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara'daki DEAŞ operasyonunda, örgüt infazcısı ve 7 kişi tutuklandı