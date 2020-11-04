Eyalet eyalet 2020 ABD seçim sonuçları! Trump mı Biden mı? Hangi eyalette kim önde?
ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor.
Tarihi seçimde sonuçlar netleşmeye başlarken, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'nin kaleleri şimdiden kırmızı ve maviye boyandı. 'Salıncak' denilen kritik eyaletler seçimin galibini belirleyecek.
Peki son dakika itibarıyla durum ne? Dünyanın merakla izlediği seçimlerde hangi eyalette sonuçlar ne yönde? Trump hangi eyaletleri, Biden hangi eyaletleri kazandı? Detaylar haberimizde.
Tüm dünya ABD seçim sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Milyonlarca Amerikalı 46.başkanlarının Cumhuriyetçi Donald Trump mı, Demokrat Joe Biden mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti. Sandıklar TSİ ile sabaha karşı kapanırken, yarış bıçak sırtı ilerliyor. Tarihi seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını duyurmuştu. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zafer ilan etmesine çok yakın olduğu görülüyor.
SALINCAK EYALETLERDE "TRUMP" ÖNDE
Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmak için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet ise; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona olarak biliniyor. Şuanki gelen verilere göre ise Cumhuriyetçi Donald Trump birçok salıncak eyalette yarışı önde götürüyor.
ANKET ŞİRKETLERİ 2016'DA DA YANILMIŞTI
ABD'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de hüsrana uğramıştı. 14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Demokrat aday Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,3 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu. Seçim gecesi ise sandıklardan "sürpriz" sonuç çıkarak, Trump Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmuştu.
İŞTE EYALETLERDE SON DURUM
ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın yarıştığı ve ülkenin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için nefesler tutuldu.
ABD'de 50 eyaletin yalnızca ikisi dışında diğer tüm yerlerde en çok oyu alan parti tüm delegeleri kazanıyor. Eyaletlerin yarıdan çoğunda sonuçlar belli oldu.
İşte resmi olmayan sonuçlara göre eyaletlerde son durum...