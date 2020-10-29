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    • Dünya
    • 29.10.2020 15:31
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    • 29.10.2020 15:35
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    'dan 'ya ders gibi açıklaması: Bizim ülkemizde böyle bir yayın yayınlanamaz

    Son dakika haberi... Türk ve Müslüman düşmanlığıyla tepkileri çeken 'da yayınlanan 'nun İslam Peygamberi Hazreti Muhammed 'e yönelik hakaret içerikli karikatür ile ilgili 'dan da açıklamada geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz" dedi.

    Bizim ülkemizde yayınlanamaz

    Fransız dergisinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklamada 'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo'ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

    "RUSYA KISMEN MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDİR"
    Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya'da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor" dedi.

    Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır" diye konuştu.

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    Haberler Dünya Rusya'dan Fransa'ya ders gibi Charlie Hebdo açıklaması: Bizim ülkemizde böyle bir yayın yayınlanamaz