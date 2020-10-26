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    • Dünya
    • 26.10.2020 15:58
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    • 26.10.2020 15:58
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    Son dakika: 'da koronavirüs kabusu! Son 24 saatte...

    Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 337 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

    İran'da koronavirüs kabusu! Son 24 saatte...

    Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 953'e, vaka sayısının da 574 bin 856'ya çıktığını aktardı.

    Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 982'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 459 bin 250'ye ulaştığı bilgisini verdi.

    Lari, ülkede toplam 4 milyon 753 bin 357 kişiye test yapıldığını aktardı.

    Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

    Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: İran'da koronavirüs kabusu! Son 24 saatte...