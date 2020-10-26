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    • 26.10.2020 13:07
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    • 26.10.2020 13:12
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    düşmanı açıklamalarıyla tepki çeken Macron'dan Arapça paylaşım

    Müslümanlara karşı nefret dolu açıklamalarıyla dünyanın tepkisini çeken , hesabından Arapça açıklama yaparak “Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz” dedi. Macron'un bu açıklamaları pişkin ve ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    İslam düşmanı Macron'dan Arapça paylaşım
    'un Müslüman dünyasını hedef alan açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı.



    , ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa'yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı. Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, hesabından Arapça ve İngilizce paylaşım yaptı.



    Macron Paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

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