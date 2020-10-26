Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.10.2020 09:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2020 09:01
    ABONE OL

    İslam düşmanı Macron'a BAE'den skandal destek

    Emmanuel Macron, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

    İslam düşmanı Macron'a BAE'den skandal destek

    Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi 'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

    Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

    Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Başkan Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.





    MACRON'UN TEDAVİYE İHTİYACI VAR
    Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak 'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.

    BAE'DEN MACRON'A DESTEK
    BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, bu tartışmada haklı olan tarafın Macron olduğunu iddia etti. Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya İslam düşmanı Macron'a BAE'den skandal destek