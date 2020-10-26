İslam düşmanı Macron'a BAE'den skandal destek

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Başkan Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.













MACRON'UN TEDAVİYE İHTİYACI VAR

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.





BAE'DEN MACRON'A DESTEK

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, bu tartışmada haklı olan tarafın Macron olduğunu iddia etti. Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.





