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    • 25.10.2020 18:03
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    İslam düşmanları 'da 'ne saldırdı

    Avrupa'da faşist liderlerin İslam'a yönelik skandal sözlerinin ardından dünyada camilere yönelik saldırılar artmaya başladı. ’nın Sydney kentinde bulunan , bugün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.

    AA
    İslam düşmanları Avustralya'da camiye saldırdı

    Avrupa'da faşist liderlerin İslam'a yönelik skandal sözlerinin ardından dünyada camilere yönelik saldırılar artmaya başladı.

    Avustralya'nın Sydney kentinde bulunan Auburn Gelibolu Camisi, bugün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradı.

    MADDİ HASARA YOL AÇTI
    Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Auburn Türk İslam Kültür Merkezi yönetimindeki Gelibolu Camisi'ne giren erkek saldırganın, caminin üst katındaki avizeleri, pencere camlarını, plazma televizyonu ve bazı eşyaları kırarak binlerce dolarlık maddi hasara yol açtığı açıklandı.

    GÖZALTINA ALINDI
    Saldırı esnasında bazı vatandaşlar, saldırganın görüntülerini cep telefonuyla kaydederek polise haber verdi.

    Polis, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.
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    Haberler Dünya İslam düşmanları Avustralya'da Auburn Gelibolu Camisi'ne saldırdı