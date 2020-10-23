SON DAKİKA: ABD seçimleri öncesi son raunt! Trump'tan Biden'a şok suçlama: Sen yolsuz bir politikacısın Joe

"BU KADAR ÖLÜMÜN SORUMLUSU BİRİSİ AMERİKAN BAŞKANI OLARAK KALMAMALI"

Biden ise "220 bin Amerikalı bu hastalıktan öldü ve benim diyebileceğim başka bir şey yok. Bu kadar ölümün sorumlusu birisi Amerikan başkanı olarak kalmamalı." dedi.

Trump, moderatörün "Aşının haftalar içinde çıkacağına dair garanti veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu garantileyemem ama yıl sonuna kadar aşı kesin çıkacak. Bu konuda bir iki firmanın şansı yüksek. Bu firmalar Johnson and Johnson, Moderna ve Pfizer." yanıtını verdi.

"KARANLIK BİR KIŞA GİRİYORUZ"

Biden ise Trump'ın daha önce Paskalya'ya ve yaza kadar virüsü bitireceklerini söylediğini anımsatarak, "Şu anda karanlık bir kışa giriyoruz ve Trump'ın hala net bir planı yok. Aşının gelecek yılın ortasına kadar hazır olmasına çok olası bakılmıyor." dedi.

Trump, virüs ile yaşamayı öğrendiklerini dile getirerek, "Başka bir şansımız yok. Joe gibi kendimizi evimizin bodrum katına kapatamayız. Onun kendini bodruma kapama ama hala çok fazla para kazanma yeteneği var." diye konuştu.