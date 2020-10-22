Biden, "Özel sigorta şirketlerini kapatmayacağız ve kronik hastalıklardan muzdarip kişilerin korunmasını sağlayacağız. İnsanların uygun fiyatlı bir sağlık hizmeti alma hakkı var ve Trump sağlık hizmetleri konusunda hiçbir şey yapmadı" diye kaydetti.

Trump, "Diğer ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey" derken Biden, "Bu, esasında Avrupa'yı işgal etmeden önce Hitler ile iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemek gibi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.