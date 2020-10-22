



Bir yıl sonra devran döndü ve bu kez Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın yaptığı uluslararası iş anlaşmalarında rolü olduğunu gösterdiği iddia edilen e-postaların FBI'ın eline geçtiği haberi patlak verdi.

BİLGİSARAY TAMİRCİSİ FBI'A TESLİM ETMİŞ

Sputnik'in haberine göre, aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisinin kendisine gelen bozuk Apple MacBook Pro'daki Hunter Biden'a ait belge ve görüntüleri aralık ayında FBI'a teslim ettiğini duyurdu. Ancak FBI'ın bunlarla ilgili soruşturma yürütüp yürütmediğinin bilinmediğini belirtti.