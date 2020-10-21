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    • 21.10.2020 09:18
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    Köşeye sıkışan teröristlere sığındı: "Elimizde deliller var"

    Son dakika haberi... su karşısında ağır kayıplar veren işgalci , çareyi teröristlere sığınmakta buldu. Azerbaycan'ın Gürsel İsmayilzade, "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut." dedi.

    Ermenistan teröristlere sığındı

    İsmayilzade, Japonya Dış Muhabirler Kulübü'nde gazeteci Ilgın Yorulmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Dağlık-Karabağ'daki çatışmaların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

    Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin tarihi süreci anlatan İsmayilzade, Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen yıl Karabağ'ı ziyareti sonrası Erivan'ın askeri politikada agresifleştiğini söyledi.

    Paşinyan'ın, ziyarette, bölgenin Ermenistan ile birleştirilmesi çağrısı yaptığını, ziyaret sonrasında da Erivan tarafından Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin "yeni bir bölge için yeni bir savaş" başlatacağı sinyalinin verildiğini belirten İsmayilzade, bu yaklaşımlarla potansiyel müzakerelerin tehlikeye atıldığını dile getirdi.

    Ermenistan sunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan İsmayilzade, şunları kaydetti:

    "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut. Birçok Lübnanlı, Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında 'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var."

    "TÜRKİYE, ASKERİ ÇATIŞMALARIN ASLA BİR PARÇASI OLMAYACAKTIR"
    Türkiye'nin Hasan Murat Mercan da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine işaret ederek, "bir millet iki devlet" perspektifi sergilendiğini söyledi.

    Türkiye'nin Karabağ çatışmalarının bir parçası olmadığını belirten Mercan, topraklarını geri almanın uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan'ın hakkı olduğunu ifade etti.

    İki ülke arasında savunma alanında iş birliği bulunduğunu dile getiren Mercan, "Türkiye, siyasi ve ahlaki olarak Azerbaycan'ı destekliyor ve desteğini sürdürecek. Türkiye, askeri çatışmaların asla bir parçası olmayacaktır. Çatışmalar bölge güvenliğini tehdit ediyor. Bu sorun, uluslararası hukuk bağlamında çözüme kavuşturulabilir." dedi.

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