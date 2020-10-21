işgalci Ermenistan 'dankurtaran Azerbaycan ordusu 'kadimmedeniyet' olarakgördüğüErmenistan ise kalleşsaldırılarını hızlandırdı.Kurtarılanbölgelerde ezan sesleriduyulmaya başladı.



Fuzuli'de 27 yıl aradan sonra Ayasofya'da okunan sabah ezanını, araçların ses sisteminden duyan askerler, duygusal anlar yaşadı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kızı Mariam, Facebook hesabından "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu" paylaşımı yaptı. Mariam'ın bu mesajına tepki gösteren Ermeniler, "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" açıkladı.