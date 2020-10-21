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    • 21.10.2020 Gazete
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    , ’da stratejik tepeleri ele geçirdi: Hedefte “Kadim medeniyet” var

    , işgalci 'a yönelik başlattığı harekatta ’da bulunan stratejik tepeleri ele geçirdi. Hedefin “Kadim medeniyet” denilen kenti olduğu belirtildi.

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    Topraklarını işgalci 'dan kurtaran ordusu 'kadim medeniyet' olarak gördüğü Şuşa'ya doğru ilerlemeye başladı. Ermenistan ise kalleş saldırılarını hızlandırdı.



    Cumhurbaşkanı Aliyev, dün Ermeni işgali altındaki Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün işgalden kurtarıldığı müjdesini paylaştı. Kurtarılan bölgelerde ezan sesleri duyulmaya başladı.


    Fuzuli'de 27 yıl aradan sonra Ayasofya'da okunan sabah ezanını, araçların ses sisteminden duyan askerler, duygusal anlar yaşadı.




    PAŞİNYAN'IN KIZI MARİAM: HAYALLERİMİZ YIKILDI
    Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın kızı Mariam, Facebook hesabından "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu" paylaşımı yaptı. Mariam'ın bu mesajına tepki gösteren Ermeniler, "cephedeki askerlerin moralini bozduğunu" açıkladı.

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    Haberler Güncel Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da stratejik tepeleri ele geçirdi: Hedefte “Kadim medeniyet” Şuşa var