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    • 21.10.2020 09:36
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    Son dakika: sunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor! O bölgelerde kontrol ele geçirildi

    Son dakika haberine göre sunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

    güçlerinin sunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi.

    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

    Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

    üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı.

    Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi.

    Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor! O bölgelerde kontrol ele geçirildi