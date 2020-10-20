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    • 20.10.2020 08:54
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    Son dakika: "normalleşme" anlaşmasından sonra şimdi de ile karşılıklı yi kaldırıyor

    ile () ile arasında karşılıklı olarak nin kaldırılacağı belirtilirken, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağı bildirildi. İsrail, 15 Eylül'de 'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

    BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor

    ile () ile arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından bu sefer de karşılıklı lerin kaldırılması gündeme geldi. İsrail medyası, İsrail ile BAE arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın bugün imzalanacağı bildirildi.

    İSRAİL İÇİN VİZEYİ KALDIRAN İLK ARAP ÜLKESİ OLDU
    İsrail medyasının haberine göre, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağına işaret edildi. Anlaşmanın, 'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenecek törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalanacağı, ardından ortak açıklama yapılacağı ifade edildi. Diğer yandan, bugün İsrail'e gelecek olan BAE heyeti, İsrail ile iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak. İsrail, 15 Eylül'de 'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: BAE "normalleşme" anlaşmasından sonra şimdi de İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor