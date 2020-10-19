Müslüman ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle gündeme gelen, Filistinli Müslümanların yannda durmak yerine İsrail ile anlaşan BAE hakkında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.
İngiliz yayın organı The Guardian ortaya çıkardığı belgelere göre Londra'da el-Nehyan'a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.
The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın Londra'da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.