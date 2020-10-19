170 MÜLKÜ VAR

Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait 170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan'ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.