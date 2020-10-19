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    • 19.10.2020 18:38
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    İngiliz belgeledi: devlet başkanı Bin Zayid el-Nehyan 'da imparatoru çıktı

    () devlet başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan’ın 'deki serveti ülkede gündem oldu. İngiliz yayın organı  ortaya çıkardığı belgelere göre 'da el-Nehyan’a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

    DHA
    BAE lideri Londra'da emlak imparatoru çıktı

    Müslüman ve Türkiye karşıtı faaliyetleriyle gündeme gelen, Filistinli Müslümanların yannda durmak yerine İsrail ile anlaşan BAE hakkında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

    İngiliz yayın organı The Guardian ortaya çıkardığı belgelere göre Londra'da el-Nehyan'a ait yaklaşık 56 milyar TL değerinde 170 mülkün bulunduğu ortaya çıktı.

    The Guardian tarafından sızdırılan belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayid el-Nehyan'ın Londra'da bulunan 5.5 milyar pound (56 milyar TL) değerindeki emlak imparatorluğu ortaya çıktı.

    170 MÜLKÜ VAR
    Belgelerde, Londra'da BAE liderine ait 170 mülkün bulunduğu, el-Nehyan'ın sahip olduğu mülk arasında Berkeley Square House, dokuz katlı lüks apartman bloğu olan 97 daireden oluşan One Kensington Gardens ve Bond sokağındaki Time Life binası da yer alıyor.
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    Haberler Güncel İngiliz The Guardian belgeledi: BAE devlet başkanı Bin Zayid el-Nehyan Londra'da emlak imparatoru çıktı