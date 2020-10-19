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    • 19.10.2020 09:06
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    İhanet liginin yeni üyesi mi? ile Bahreyn arasında ler resmen başladı!

    'den, Bahreyn'in başkenti Manama'ya ilk kez bir ticaret heyeti gitti. Başkanı Meir Şabat'ın başkanlık ettiği heyette, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de yer aldı. 15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da, , Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

    İhanet liginin yeni üyesi mi?
    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da tarihi anlar yaşandığı ve iki ülke arasında kapsamlı lerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalandığı belirtildi.

    Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Büyük adımlar atarak barış sürecine ivme kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.



    İsrail Bugün gazetesine göre ise İsrailli ve Bahreynli yetkililer, söz konusu mutabakatın, iki ülke arasında tam bir barış ortamı oluşturacağını, ekonomik, diplomatik ve siyasi anlaşmaları ihtiva edeceğini ve karşılıklı elçiliklerin açılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

    Bahreyn'e giden İsrail heyetine başkanlık eden Başkanı Meir Şabat ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren tek bir aileyiz." dedi.



    Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Zeyyani de İsrail ile imzalanan mutabakatın, iki ülke arasında iş birliğini tesis edeceğini kaydetti.

    15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da, , Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

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    Haberler Dünya İhanet liginin yeni üyesi mi? İsrail ile Bahreyn arasında diplomatik ilişkiler resmen başladı!