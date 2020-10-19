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    • 19.10.2020 20:47
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a şok! Eşi karantinasına alındı

    Fransa Cumhurbaşkanı ’un eşi , geçtiğimiz Perşembe günü olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.

    Macron'a korona şoku

    Fransa Cumhurbaşkanı 'un eşi , geçtiğimiz Perşembe günü testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı.

    HERHANGİ BİR BELİRİTİ GÖSTERMİYOR
    Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron'un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.

    Macron'un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi'nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.

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