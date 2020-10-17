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    • 17.10.2020 11:32
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    : , 'a ait Su-25 nı düşürdü

    su 'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 45'ten fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Aliyev, "Cevabını meydanda vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. haberine göre Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 nı düşürdü. Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sistemini yerle bir ettiği belirtildi.

    AA
    DHA

    su 'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

    Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.



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    Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait Su-25 nı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

    Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sistemini yerle bir ettiği belirtildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü