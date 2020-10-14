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    • Dünya
    • 14.10.2020 09:13
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    • 14.10.2020 09:13
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    Son dakika: 'ın saldırılarında ölen lı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

    Son dakika haberine göre, ordusunun, geçici ateşkese rağmen yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivilin daha yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

    AA
    Ermenistan'dan alçak saldırı: Ölü sayısı 43'e yükseldi

    Başsavcılığından yapılan açıklamada, ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

    Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) yaşamını yitirdi.



    Ermenistan'ın son saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 43'e çıktı.

    Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi