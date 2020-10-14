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    • Dünya
    • 14.10.2020 07:41
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    • 14.10.2020 07:41
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    Son dakika: sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri imha edildi

    Son dakika haberine göre, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da sivil nüfusunu hedef alan ’a ait sistemleri etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Ermenistan’a ait balistik füze sistemleri imha edildi
    yaptığı açıklamada, 14 Ekim, yerel saatle 01:00 civarında, 'ın Azerbaycan'ın işgal altında bulunan Kelbecer bölgesi ile sınıra yakın bir noktaya birkaç sistemi yerleştirdiği ve bu bölgedeki füze sistemlerinin, Gence, Mingeçevir ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerindeki sivilleri ve altyapıyı hedeflediği belirtildi.

    Açıklamada, Ermenistan'ın 11 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füzeli saldırının benzeri olmaması için ateşlemeye hazır duruma getirilen balistik füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.


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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan sivil nüfusunu hedef alan Kelbecer’deki Ermeni füze sistemleri imha edildi