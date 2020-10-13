Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Genceliler konuştu: Hainler gece yatağımızda uyurken vurdular

Ermenistan Ordu sunun ateşkese rağmen Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği füzeli saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yıkıntılar içinde sağlam kalan birkaç parça eşyasını kurtarmak için evlerine dönen Azerbaycanlılar, sivillere saldıran haydut devlete lanet okuyor. İşte, katliamın tanığı Genceliler'in anlattıkları;Saldırıdan yara almadan kurtulan İsmail İmanov,dedi.Sevda Aliyevadiye konuştu.Çocuğuyla birlikte sokakta kaldığını söyleyen Müjgan İskerledi de, "Ermenistan Ordusu sivillere saldıracağına Azerbaycan Ordusu ile savaşsın. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyor. Bizi evsiz, yurtsuz bıraktılar. Gitmeyeceğiz, vatanımızı terk etmeyeceğiz. Karabağ, Azerbaycan'ındır. Dünya da görsün Ermenistan'ın hainliğini, katilliğini, ateşkes isteyip masum insanlara saldırmasını" dedi.Ermenistan, kaybettiği mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplarla sızma girişimlerinde bulundu. Azerbaycan Ordusu, ateşkesi ihlalin engellenmesi sırasında 1 T-72 tank, 3 Grad füze sistemini imha etti. Ermenistan Ordusu 9. Alayı Hadrut'tan geri çekildi. Alayın 5. taburu zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı. 1. Alay'ın daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağı imha edildi. Ermeni tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan öldürüldü.Azerbaycan Savunma Bakanlığı , Tovuz ve Ağdam'a saldırı için yollanan Ermenistan'a ait iki SİHA'nın hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu. Bakanlık resmi Twitter hesabından vurulan SİHA'ların görüntülerini paylaştıAzerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev'in daveti üzerine dün diplomatlar, yabancı elçiler, askeri ataşeler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri Gence saldırısının enkaz alanını ziyaret etti ve bilgi aldı. Azerbaycanlı yetkililer Gence'ye 700 kg patlayıcı barındıran 300 km menzilli ElbRus füzesiyle saldırıldığını anlattı.Ermenistan'in Gence katliamı sonrası BM, AGİT ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne haydut devletin cezalandırılması için başvuru yapan Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.

Otuz yıldır bölgede akan kanların müsebbibi haydut devlet Ermenistan'dır. Ateşkes anlaşmasına rağmen Azerbaycan topraklarındaki sivillerin hedef alınması kabul edilemez. Bu saldırı ikinci bir Hocalı soykırımıdır. 30 yıldır suskun olanların ikiyüzlülüğü ortada. BM 822, 853, 874, 884 sayılı kararlarını uygulamayarak hukuksuzluğu alışkanlık haline getirmiş olan Ermenistan'ın uluslarası hukuka ve Cenevre sözleşmesine aykırı davranışlarının cezalandırılmasını talep ediyoruz. Dünya'dan bir kadın, anne ve bilim insanı olarak talep ediyorum. Masumların kanlarının dökülmemesi için Ermenistan'ı durdurun. Ermenistan'a ekonomik ambargo konulmasını talep ediyoruz...