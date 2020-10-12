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    • 12.10.2020 13:44
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    Son dakika: Hulusi Akar'dan 'a sert tepki

    Son dakika haberleri... Akar "('ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler" ifadelerini kullandı.

    Bakan Akar'dan Ermenistan'a sert tepki

    Son dakika haberleri... Akar "('ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler" ifadelerini kullandı.

    Akar "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var." dedi.

    NAVTEX KARARI
    Akar, "Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız. Ege ve yetki alanlarımız var tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar" şeklinde konuştu.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ermenistan'a sert tepki