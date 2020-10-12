YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRADI

Gürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleri hakkında bilgi veren Saakashvili, görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırının ardından Atina polisi kalabalığı dağıtarak, Saakashvili'yi bölgeden uzaklaştırdı.





Saldırının ardından açıklama yapan Saakashvili, Gürcistan'daki rakiplerini saldırıyı organize etmekle suçladı. Saakashvili, Yunan polisine meydana gelen saldırı karşısında aldığı önlemler için teşekkür ederek, "Son derece profesyonel, hızlı ve yeterli tepki, provokasyonu önleyen ve toplantı sırasında yurttaşlarımızın güvenliğini sağladığınız için teşekkür ederiz" dedi.