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    • 30.09.2020 22:58
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    eski Cumhurbaşkanı 'a destek vermesi 'ın zoruna gitti!

    Topraklarını işgalci 'dan savunan 'a bir destek de eski Cumhurbaşkanı 'den geldi. Saakaşvili'nin Azerbaycan paylaşımı Ermeni bakanın zoruna gitti. Ermeni bakan sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili'nin 'ndeki unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu.

    DHA
    Saakaşvili Ermeni bakanı kudurttu

    Topraklarını işgalci Ermenistan'dan savunan Azerbaycan'a bir destek de Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'den geldi.

    AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK VERDİ
    Ukrayna'da Ulusal Reform Konseyi'ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdi.

    "BU GERÇEĞİ HİÇBİR ŞEY DEĞİŞTİRMEYECEK"
    Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.

    ERMENİ BAKANIN ZORUNA GİTTİ
    Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili'nin Erivan Devlet Üniversitesi'ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü.
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