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    • 11.10.2020 11:06
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    Son dakika: 'a ait uçaksavar füze sistemlerini imha etti

    , güçlerine ait savaşa hazır duruma getirildiği belirtilen uçaksavar füze sistemlerinin imha edilme anlarına ilişkin görüntü paylaştı.

    DHA

    , güçlerine ait savaşa hazır duruma getirildiği belirtilen uçaksavar füze sistemlerinin imha edilme anlarına ilişkin görüntü paylaştı..

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait uçaksavar füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

    Azerbaycan, 27 Eylül'de Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara 'nın başkenti 'da yapılan toplantı sonrası çıkan kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı pozisyonunda bulunan Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemlerinin yok edildiği duyuruldu. Bakanlık, imha edilen füze sistemlerine ait görüntüleri paylaştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemlerini imha etti