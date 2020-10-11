VİRÜSÜ EN NET GÖREN İLK KİŞİ
Li, basına yaptığı açıklamada "Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum" dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi.
YENİ VİRÜS YAPMAK İÇİN KREŞ KURUYORLAR
Araştırmacılar bu detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar sayesinde koronavirüs proteinlerinin insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini, bazılarının da yeni virüsler yapmak için "kreşler" kurduğunu gözlemledi.
BİLİMDE ÇİN- ABD ORTAKLIĞI
Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD'nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.