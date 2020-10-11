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    • Dünya
    • 11.10.2020 16:35
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    • 11.10.2020 16:35
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    İlk kez görüntülendi! İşte ün hücreye girdiği an...

    Tüm dünyayı etkileyen () salgını can almaya devam ediyor. ve ’li bilim insanları, koronavirüs (Covid-19) insan hücreleriyle etkilişim anını sanal gerçeklik teknolojisi larla görüntüledi. Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde görevli biyolog Dr. Sai Li, Şubat ayında Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuvarında virologlarla birlikte çalıştı. Çalışma sonucunda koronavirüsün insan hücrelerine nasıl yerleştiğini en net biçimde görüntülemeyi başardı. İşte ayrıntılar...

    DHA
    Koronavirüs çalışmalarında bir ilke imza atıldı!

    VİRÜSÜ EN NET GÖREN İLK KİŞİ

    Li, basına yaptığı açıklamada "Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum" dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi.

    YENİ VİRÜS YAPMAK İÇİN KREŞ KURUYORLAR

    Araştırmacılar bu detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar sayesinde koronavirüs proteinlerinin insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini, bazılarının da yeni virüsler yapmak için "kreşler" kurduğunu gözlemledi.

    BİLİMDE ÇİN- ABD ORTAKLIĞI

    Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD'nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.

    Çinli ve ABD'li bilim insanları koronavirüsün yüksek çözünürlüklü yeni fotoğraflarında virüs ilk kez bu kadar net görüntülendi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya İlk kez görüntülendi! İşte koronavirüsün hücreye girdiği an...