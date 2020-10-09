5 BİN ASKER KAYIP!

Haberde aktarılan ve Ermeni aileler tarafından sosyal ağlarda paylaşılan bilgilere göre, cephede bulunan 5 bin Ermeni subayı ve askeri hakkında bilgi yok. Bu, hala hesaba katılmayan askerlerin sayısı. Ermenilere göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından yaklaşık 4 bin kişi öldürüldü ve cesetler ailelere teslim edildi.

KAYIPLARI GİZLİYORLAR

Ermeni askerlerinin ebeveynleri ile yakınları ve hatta cephedeki subaylar sosyal ağlarda, ölü veya yaralılar listesinde veya askeri birliklerde isimlerini bulamıyor. Bu da Ermenistan silahlı kuvvetlerinin kayıplarını gizlediğinin bir başka kanıtı olarak gösteriliyor.

Kayıpların sadece askerler arasında değil, subaylar arasında da yüksek oranda olduğu belirtiliyor.