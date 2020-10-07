Yunanistan'ın başkenti Atina'da görülen davada aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna karar verildi.

34 yaşındaki rapçi Pavlos Fyssas, yedi yıl önce Altın Şafak taraftarı Giorgos Roupakias tarafından öldürülmüştü. Kararın açıklanmasıyla rapçi Fyssas'ın annesi Magda Fyssa ellerini havaya kaldırıp bu pozu verdi.





Mahkemenin kararını vermesiyle Atina sokakları karıştı, Reuters haber ajansı Altın Şafak taraftarlarına karşı polisin biber gazı kullandığını bildiriyor.





CNN TÜRK Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki, karara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yunanistan'da yaklaşık 5.5 yıl süren ırkçı Neo Nazi Altın Şafak davasında karar az önce açıklandı. Atina Ağır Ceza İstinaf Mahkemesi, tam 453 oturumdan sonra Altın Şafak Partisi'ni suç örgütü olarak ilan etti. Partinin lideri de dahil 18 kişiye de cinayet, adam yaralama, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, patlayıcı silah bulundurmak, darbe teşebbüsü, siyasi parti görüntüsü altında organize ve suç örgütü kurmak, suç örgütü yönetmek gibi suçlamalarda suçlu ilan edildi. Cezaları önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz.





Altın Şafak Partisi 1987'de Türkiye ve Türk düşmanlığı üzerine kurulmuştu. Daha sonraki yıllarda ise Afgan göçmenleri hedef aldı. 2012'de ekonomik kriz nedeniyle Yunan halkının tepki oylarını topladı ve parlementoya girdi. 2015'te de yüzde 7 oy alarak parlementoda 3. partiydi. Ancak geçen yılki seçimlerde yüzde 3 barajını aşamadı. Partinin önemli isimleri de partiden ayrıldı. Parti dağılma aşamasında bulunuyordu."