Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine önceki akşam Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'teki Hagia Sophia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Tabur" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericilerin Türk bayrağı yakmasına izin verilmesine Türkiye sert tepki göstermişti. Atina'da düzenlenen ayinde ise Yunan kilisesi lideri Yeronimos, haddini aşan ifadeler kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunan hükümetinin ve parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı Türk bayrağının Selanik'te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
"Avrupa'nın şımarık çocuğu olarak" tanımladığı Yunanistan'a "567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından uyanması ve bunun ezikliğinden kurtulması" çağrısı yapan Sözcü Hami Aksoy, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen, tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege'deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir" dedi.
BAŞPİSKOPOSUN YENİ KÜSTAHLIĞI
Yunanistan Kilisesi'nin lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili yine haddini aşan açıklamalar yaptı.
Cuma gecesi, Ayasofya için Atina'daki Metropol kilisesinde düzenlenen özel ayinden sonra konuşan Yeronimos, "Çağımızın en büyük tehlikesi olan barbarlığın yayılmaması için dua ettik.
Bugün olanlar (Ayasofya'da kılınan ilk namaz) medeniyet adına utandırıcıdır, küstahlık ve insanlığın inkârıdır" dedi.
CESARET EDEMEZLER DEMİŞTİ
Yeronimos, daha önce yaptığı açıklamada Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye'nin cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini söylemişti.
SKANDAL EYLEM
Selanik'te ise Hagia Sophia kilisesinde düzenlenen dini ayinden sonra, neonazi 'Altın Şafak' ve 'Kutsal Tabur' örgütlerinin üyeleri, kilisenin önünde ve Türkiye Başkonsolosluğu'na 150 metre masefede 2 Türk bayrağı yakmıştı.
Yunan polisi, 150 kadar göstericiyi, üç günlük tadilat dolayısıyla yarına kadar ziyarete kapalı olan Atatürk Müzesi'ne (Atatürk'ün doğduğu ev) ve bitiğişindeki Selanik Başkonsolosluğu'na yaklaştırmamıştı.
YUNANİSTAN'DAN CEVAP
Bayrak yakılmasını "En şiddetli şekilde kınadığını" belirten Yunan Dışişleri ise Dışişleri Sözcüsü Aksoy'a cevabında "Uluslararası kamuoyu, Türkiye'nin dini ve milliyetçi fanatizm heyezanlarını şaşkınlıkla izlemektedir. Cevap vermeye değmez" diye küstah bir ifade kullandı.
'ERDOĞAN DEDİĞİNİ YAPTI'
Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu. Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.
Yunan hükümeti, kararı, "medeni dünyaya bir provokasyon" olarak tanımlamıştı.
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO'ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.