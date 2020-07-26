CESARET EDEMEZLER DEMİŞTİ

Yeronimos, daha önce yaptığı açıklamada Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye'nin cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini söylemişti.

SKANDAL EYLEM

Selanik'te ise Hagia Sophia kilisesinde düzenlenen dini ayinden sonra, neonazi 'Altın Şafak' ve 'Kutsal Tabur' örgütlerinin üyeleri, kilisenin önünde ve Türkiye Başkonsolosluğu'na 150 metre masefede 2 Türk bayrağı yakmıştı.