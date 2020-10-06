AZERBAYCAN SÜRECİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRDİ

Azerbaycan'ı gerçekten tebrik etmek lazım. 1990'larda bağımsızlığını ilan edene kadar, Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki psikolojik asimilasyonu görebiliyordunuz. Oradan gelen kardeşlerimize verdiğimiz eğitimlerle askeri ruhun yaşandığı bir süreç yaşandı. Azerbaycan süreci çok iyi değerlendirdi. 30 yıllık bir sürede, o yılların verdiği baskıdan kurtulma ve açığı telafi eden bir Azerbaycan tablosu ortaya çıktı."

HİLAL TAKTİĞİ UYGULANIYOR

Azerbaycan ordusunun 5 farklı cepheden hilal taktiği ile bir harekat başlattığını hatırlatan Başbuğ, "Bir kuşatma planı içeren bir harekat bu. Terter'de yapılan harekat kuzeyde devam ediyor. Ağdere istikametinde yapılan bir harekat daha var. Cebrail'den gelen müjde ile artık Kelbecer'e giden ve kuşatmaya giden bir harekatın başlangıcındayız. Bunlar eski Türk devletlerinin uygulandığı savaş stratejidir. Bu taktiğin uygulandığını görüyoruz." diye konuştu.