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    • Dünya
    • 06.10.2020 09:38
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    • 06.10.2020 09:38
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    Fransız başkandan skandal paylaşım! 'nin doğusu, Batı olarak gösterildi...

    Son dakika haberi... ile arasındaki sıcak çatışmalar sürerken, bozguna uğrayan Ermenistan sivilleri hedef alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Zor günler geçiren Ermenistan'a destek veren Başkanı yardım topladı. Yardımları, hesabından duyuran Wauquiez'in paylaşımındaki harita ortalığı karıştırdı. Skandal haritada 'nin Doğu illeri, Batı Ermenistan olarak yer alıyor.

    sabah.com.tr
    Fransız başkandan skandal harita paylaşımı!

    'ın suna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.

    ERMENİSTAN'DA ZAYİAT ARTINCA YARDIM TOPLADILAR

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında bozguna uğrayarak ağır kayıplar verdi. Her geçen gün yaralı sayısı artan Ermenistan'da hastaneler doldu taştı. Ermenistan'a yardım etmek isteyen Başkanı yardım acil yardım malzemeleri topladı.

    SKANDAL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE ORTAYA ÇIKTI

    Laurent Wauquiez dan yardım malzemelerine ve çalışmalara ilişkin birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde ise büyük skandal ortaya çıktı. Harita önünde toplanan yardımların yer aldığı karede, bir harita dikkat çekti.

    Haritada 'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi. Skandal haritaya Türk kullanıcılardan tepki yağdı.

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