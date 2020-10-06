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    • 06.10.2020 09:27
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    Son dakika: Bakan Azerbaycan'a gidiyor

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı bugün Azerbaycan'a gidecek. Çavuşoğlu'nun Bakü'deki ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

    AA


    Dışişleri Bakanı 'nun, Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

    ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bugün çalışma ziyareti için Azerbaycan'a gideceği belirtildi.


    KRİTİK GÖRÜŞMELER
    Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülürken, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'a gidiyor