Diş beyazlatma tozu dediler kokain çıktı! İngiltere ve İrlanda'nın Türkiye karşıtı algı operasyonu çöktü

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Çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan gençlerden 25 yaşındaki Richard Molloy yaşamını yitirdi. Molloy'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken diğer iki arkadaşın da durumu ağırlaştı. Declan Carson ve Aaron Callaghan Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oradan da Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.