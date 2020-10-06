Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.10.2020 16:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2020 16:49
    ABONE OL

    11 Ermeni zırhlısını imha eden askeri:

    2016 yılında 6 tankı imha ederek ' Bayrağı' nişanesi alan Azerbaycan askeri, şu ana dek Ermenista'a ait 11 askeri aracı başarıyla imha etti. Bakanlık, Azerbaycan askerini gururla paylaştı.

    11 Ermeni zırhlısını imha etti!

    ile arasındaki gerilimi sürüyor.

    Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, Azerbaycan topraklarından başarıyla uzaklaştırılıyor.

    İşgal altında olan bölgelerini başarı ile kurtaran Azerbaycan , başarıları ile gündeme geliyor.

    AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GURUR VERİCİ PAYLAŞIM

    Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı, 2016 yılındaki larda "Azerbaycan Bayrağı" nişanesi alan 'un başarılarını övdüğü bir paylaşım yaptı.

    11 ERMENİ ARACINI İMHA ETTİ

    Bakanlık, Ermenistan ile sıcak çatışmaların yaşandığı Karabağ'da ön saflarda yer alan Tahir Misirkhanov'un, şu ana kadar Ermenistan'a ait 11 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.

    TAKDİR EDİLDİ

    Azerbaycan askeri Tahir Misirkhanov, başarıları ile bakanlığın ve Azerbaycan halkının takdirini topladı.

    haberin devamı
    haberin devamı
    haberin devamı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya 11 Ermeni zırhlısını imha eden Azerbaycan askeri: Tahir Misirkhanov