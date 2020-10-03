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    • 03.10.2020 16:45
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    Son dakika: 'dan gerilimi artıracak saldırı! leri hedef aldı

    Son dakika haberine göre Azerbaycan- cephe hattında hareketli dakikalar yaşanıyor. Ermenistan sivil yerleşim birimlerini hedef alırken gelişmeleri takip için bölgeye giden ler çatışmanın ortasında kaldı. Terter kentine giden gazeteciler Ermeni sunun ateşine hedef oldu.

    Sivilleri katletmekten çekinmeyen Ermenistan bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Sınır hattındaki gerilimi görüntülemek için Terter kentine giden gazeteciler Ermeni ordusunun ateşine hedef oldu.



    Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Terter şehrine yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte şehir merkezine iki binin üzerinde havan mermisi isabet etti.



    Bölgede bulunan Türk basın mensupları saldırılara maruz kalan kenti görüntülemek için bölgeye gitmiş, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerinde yaptığı tahribatı görüntülüyordu. TRT, Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı'nın bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.



    Ermenistan ordusu daha önce de Türk basın mensupları ve yerel gazetecileri top atışları ile hedef almıştı.
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    Haberler Dünya Son dakika: Ermenistan'dan gerilimi artıracak saldırı! Türk gazetecileri hedef aldı