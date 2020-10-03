Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın hedeflerine yönelik karşı operasyonlarını gece boyunca sürdürdü. Dağlık Karabağ cephesinde bir grup Ermeni askeri esir alındı. Teslim olan Ermenistan askerlerinin beyaz bayrak salladığı dikkat çekti.
03.10.2020 13:03
- Son Güncelleme: 03.10.2020 13:12
Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.
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