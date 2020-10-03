Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.