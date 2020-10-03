Haberler Galeri Dünya Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın hedeflerine yönelik karşı operasyonlarını gece boyunca sürdürdü. Dağlık Karabağ cephesinde bir grup Ermeni askeri esir alındı. Teslim olan Ermenistan askerlerinin beyaz bayrak salladığı dikkat çekti.

03.10.2020 13:03 - Son Güncelleme: 03.10.2020 13:12
Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar 7'nci gününde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait hedefleri gece boyunca yoğun bombardımana tuttu.

Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı.

Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.

Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

TESLİM OLDULAR

Dağlık Karabağ cephesinde bir grup Ermeni askeri esir alındı.

Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar

Teslim olan Ermenistan askerlerinin beyaz bayrak salladığı dikkat çekti.

Cephe hattından sıcak görüntü: Ermenistan askerleri teslim oluyor! Beyaz bayrak salladılar
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!
Ülkelerin askeri gücü ne kadar? Türkiye'nin durumu ne? İşte Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın askeri gücü!