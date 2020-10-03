



5 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ: Önceki gece boyunca devam eden çatışmalarda 5 zırhlı araç ve çok sayıda asker etkisiz hale getirildi.



ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRIYI SÜRDÜRÜYOR: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerinde sivil halka ateş ederek savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ermenistan'ın Gorus ilinden Azerbaycan topraklarına yapılan füze atışına Azerbaycan anında karşılık verdi. Ermenistan bugüne kadar 19 sivili katletti, 55 sivili yaraladı. Ermenistan'ın 6 gündeki saldırılarında 169 konut ve 40 kamu binası kullanılamaz hale geldi.



'ERMENİ ASILLI YUNAN VATANDAŞLARI GETİRİLECEK' İDDİASI: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermeni asıllı Yunanistan vatandaşlarının, Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerine gelerek savaşacağı konusunda bilgiler elde ettiklerini bildirdi. Hacıyev "Bu ülkelerin vatandaşları askeri operasyonlara katıldıkları durumda hedefe dönüşecektir" dedi.









RUSYA'DAN ÇAĞRI: Rusya BM Daimi temsilcisi Vassily Nebenzia "Adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz" dedi.



GÖSTERMELİK ATEŞKES TALEBİNE RET: Teslim bayrağını çeken Erivan yönetimi, göstermelik ateşkes çağrısı yaptı. Ancak samimi bulunmadığı için Azerbaycan işgal bitene kadar müzakerelerin başlamayacağını vurguladı.



BAYRAKTAR TB2 FIRTINASI: Azerbaycan'ın bir süre önce Türkiye'den temin ederek silahlı kuvvetler bünyesine dâhil ettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar Ermenistan saldırıları sonrası karşı hamle olarak Karabağ'da kullanılarak, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini, ağır silahları ve askeri merkezleri bir bir imha ediyor. Köşeye sıkışan Ermenistan askerleri ise Karabağ'daki mevzileri bir bir boşaltıyor.

