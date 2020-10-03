Sağlık ekibinin gelişmelerden memnun olduğunu belirten Conley, "Başkanın durumu iyiye gidiyor" dedi. Doktor Conley, başkanın yoğun çalışma programına devam ettiğini ifade ederek, "Kendisi çok iyi gidiyor ama hastaneden çıkış tarihi için kesin bir zaman veremem. Her gün kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Conley, Başkan Trump'ın dışarıdan oksijen ihtiyacı duymadığını ve şu anda ateşi olmadığını açıkladı. Başkana hem antikor hem Remdesivir verilmesini virüse her yönden saldırılması olarak değerlendiren Conley, "Başkan sürekli olarak gözlem altında" dedi.

TRUMP: HARİKA İŞ ÇIKARDILAR