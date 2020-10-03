"ODADA OTURARAK BÜYÜK BİR LİDER OLAMAZSINIZ"

Beyaz Saray'da kalıp köşesinde sakince oturarak hastalıktan korunabileceğini ve böyle bir fırsatı olduğunu söyleyen Trump "Ancak bunu yapamam, Açık olmalıyım Burası ABD. Burası dünyadaki en büyük ve güçlü ülke. Bir odada kapalı güvende kalıp, ne olacaksa olsun diyemezdim" dedi. Bir lider olarak problemlerle karşılaşmak zorunda olduğunu belirten Trump, "odada oturarak büyük bir lider olamazsınız" dedi.

Melanie Trump'ın da sağlığının yerinde olduğunu belirten Trump, kendisinden daha genç olan eşinin virüs konusundaki bilgiler dahilinde istatiksel olarak risk grubunda olmadığını ifade etti.